رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

أعلنت شركة ڤودافون العالمية عن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية بشأن شراء حصتها البالغة ٥٥٪؜ في شركة ڤودافون مصر . وقال السيد نك ريد : "نؤمن بأن الحكومة المصرية تعمل علي وضع إطار لتعظيم المنفعة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يمكن ڤودافون مصر من تحقيق رؤية مصر للتحول الرقمي والشمول المالي وخلق مركز تكنولوجي يساعد نمو الشركة في منطقة افريقيا"

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