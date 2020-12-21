موعد مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع

يدخل فريق تشيلسي مباراته في الدوري الإنجليزي أمام فريق وست هام في تمام الساعه 10 مساءً اليوم الإثنين. موعد مباراة تشيلسي أمام وست هام



ويستضيف تشيلسي مبارة اليوم أمام وست هام على ملعب الفريق الأول "ستامفورد بريدج" وسيقودها تحكيميا الإنجليزي كريس كافاناج، ويحتل تشيلسي في المركز ال8 برصيد 22 نقطة، بينما يملك فريق وست هام 21 نقطة في ترتيب الجدول محتلا المركز العاشر، حيث يسعى تشيلسي في مباراة اليوم وقف سلسلة نتائجه المخيبة في الدوري الإنجليزي حيث خسر أخر جولتين أمام إيفرتون بهدف دون مقابل.



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تشكيل فريق وست هام يونايتد المتوقعة: تشكيل فريق وست هام يونايتد المتوقعة: كاستيو

كريسويل - ريد - توميكنز - ينكينسون

كوياتي - سونغ - نوبل

فالنسيا - ساخو – داونينغ والجدير بالذكر أن نادي تشيلسي كان اخر مواجهاتة امام فريق وولفرهامبتون وخسر بنتيجة 2/1.



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