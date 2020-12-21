مع قُرب أعياد الكريسماس .. استقرار حالة الطقس مع بدء الانقلاب الشتوي

يتزامن اليوم 21 ديسمبر بدء الانقلاب الشتوي مع قُرب أعياد الكريسماس، وقال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الاثنين أول أيام فصل الشتاء.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد: "حالة الطقس اليوم مستقرة استكمالا للأيام الماضية، وبدايات الشتاء مبشرة حتى الآن"، مشيرا إلى أن كثافة الشبورة المائية تزداد بالاقتراب من الطرق الزراعية، والطرق القريبة من المسطحات المائية.

وطالب مدير مركز التحاليل والتنبؤات قائدي السيارات بالقيادة بهدوء خلال فترة الشبورة، مشيرا إلى وجود فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على السواحل الشمالية.

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ولفت إلى أن استقرار حالة الطقس مستمرة خلال أعياد الكريسماس يومي الأربعاء والخميس، مع وجود فرص للأمطار الخفيفة غير المؤثرة على السواحل الشمالية، مناشدا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ليلا، نظرا لانخفاض درجات الحرارة إلى 12 درجة في بعض المناطق.