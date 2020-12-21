تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الثالثة اليوم

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، وذلك بثلاث مواجهات تبدأ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، وتنتهي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا.
وقبل إنطلاق الجولة الثالثة نجد الأهلي متربع على صدارة الجدول برصيد 6 نقاط، يلاحقه كل من أسوان وسيراميكا كليوباترا بنفس رصيد النقاط، فيما يتزيل جدول الترتيب في مفاجأة مدوية، المقاولون العرب صاحب المركز الرابع بجدول ترتيب الموسم الماضي، ومصر المقاصة، بعدد "صفر" من النقاط.
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جدول ترتيب الدوري المصري
1- الأهلي 6 نقاط
2- سيراميكا كليوباترا 6 نقاط
3- أسوان 6 نقاط
4- الزمالك 4 نقاط
5- الاتحاد السكندري 4 نقاط
6- وادي دجلة 4 نقاط
7- إنبي 3 نقاط
8- الإسماعيلي نقطتين
9- سموحة نقطتين
10- الجونة نقطتين
11- المصري نقطتين
12- بيراميدز نقطة
13- طلائع الجيش نقطة
14- الإنتاج الحربي نقطة
15- البنك الأهلي نقطة
16- غزل المحلة نقطة
17- مصر المقاصة صفر
18- المقاولون العرب صفر
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مباريات الدوري المصري اليوم
يستضيف نادي البنك الأهلي صاحب المركز السادس عشر برصيد نقطة، نادي الإنتاج الحربي محتل المركز الرابع عشر بنفس الرصيد.
في المباراة الثانية يلتقي الجونة صاحب المركز العاشر برصيد نقطتين، بالإسماعيلي محتل المركز الثامن بنفس رصيد النقاط.
ويُختتم اليوم بمباراة تجمع بين النادي المصري البورسعيدي برصيد نقطتين، وأسوان صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط.
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