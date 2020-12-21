غدا..أمانة النواب تبدأ استقبال أول 100 نائب لاستخراج كارنيهات العضوية

تبدأ الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، استقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني(2021/2026) بنظامي الفردي والقائمة غدا الثلاثاء، حيث مخصص غدا الثلاثاء لنواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب لإنهاء إجراءات استخراج كارنيهات العضوية.



وقامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد خطة لتنظيم اجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، على عدة أيام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي ومنعا للتزاحم، على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعوني لمجلس النواب، في الأيام المعلن عنها من(الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء).