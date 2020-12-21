دوت الخليج ينشر أسماء 100 نائب ببرلمان 2020 يستخرجون كارنيهات العضوية غدا

تبدأ الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، استقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني(2021/2026) بنظامي الفردي والقائمة غدا الثلاثاء، حيث مخصص غدا الثلاثاء لنواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب لإنهاء إجراءات استخراج كارنيهات العضوية.

وينشر موقع دوت الخليج أسماء نواب دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا المخصص لهم غدا الثلاثاء لاستخراج كارنيهات العضوية وهم كل من

1 محمد ماهر حامد محمد خليل مستقبل وطن شخصية عامة

2 ايهاب عاطف راغب اسكندر مستقبل وطن مسيحي

3 يوسف مصطفى محمد الحسينى مستقبل وطن شخصية عامة

4 ايهاب احمد سيد بدوى مستقبل وطن شخصية عامة

5 عمرو رشدى محمود محمد الخطيب مستقبل وطن شخصية عامة

6 محمد عبدالعليم محمد عبدالعزيز سليم مستقبل وطن شخصية عامة

7 احمد سمير محمود على مستقبل وطن شخصية عامة

8 محمد صفى الدين محمد جوده سالم خربوش الشعب الجمهورى شخصية عامة

9 حنفى على جبالى مستقل شخصية عامة

10 ايمن محسب سالم فرج الوفد الجديد شخصية عامة

11 كمال احمد احمد عامر حماة الوطن شخصية عامة

12 محمد تيسير محمدرزق مطر ارادة جيل شاب

13 احمد محمد زيدان الدمرداش حماة الوطن شخصية عامة

14 هشام هلال عبدالمنعم ابراهيم مصر الحديثة شخصية عامة

15 احمد فتحى محمد عبدالحميد مستقل شخصية عامة

16 محمود اسماعيل منصور اسماعيل بدر مستقل شخصية عامة

17 شاديه خضير مليجى الجمل مستقبل وطن عامل/فلاح

18 ماجده السيد محمدبكرى عبدالرحمن مستقبل وطن شخصية عامة

19 سهام مصطفى كمال قطب مستقبل وطن شخصية عامة

20 سهير احمد عبدالحميد محمد مستقبل وطن شخصية عامة

21 نورا على عبدالسميع مستقبل وطن شخصية عامة

22 رشا حسنى عبدالرحمن حسن مستقبل وطن شخصية عامة

23 نى نتر اوزوريس القس مينا الغزاوى مستقبل وطن مسيحي

24 سحر محمد بهاءالدين جوده البزار مستقبل وطن شخصية عامة

25 عبير محمد السيد نصار مستقبل وطن شخصية عامة

26 سميره على توفيق الجزار المصرى الديمقراطى الإجتماعى عامل/فلاح

27 ميرال جلال محمود فهمى الهريدى حماة الوطن شخصية عامة

28 مى كرم كامل ابراهيم جبر مستقل شخصية عامة



29 اميره صابر السيد محمد المصرى الديمقراطى الإجتماعى شاب

30 مرثا محروس حنس واصف حماة الوطن مسيحي

31 جيهان مصطفى منصور البيومى الحرية شخصية عامة

32 عاطف عبدالحميد عواد ناصر مستقبل وطن شخصية عامة

33 احمد رجب شحات محمد بدوى مستقبل وطن شخصية عامة

34 مدحت محمد عطيه الكمار مستقبل وطن شخصية عامة

35 حسن عمر محمد حسنين مستقبل وطن شاب

36 عبدالله احمد محمد عبدالله مبارك الشعب الجمهورى شخصية عامة

37 محمد عطيه ابراهيم الفيومى الحرية شخصية عامة

38 محمد احمد عبدالعزيز على مستقل شاب

39 دعاء محمد سليمان عبدالحفيظ مستقبل وطن شخصية عامة

40 شيماء محمد محمد حلاوه مستقبل وطن مصري مقيم بالخارج

41 سولاف حسين مصطفى درويش مستقبل وطن عامل/فلاح

42 اميره عاطف صابر احمد مستقل شخصية عامة

43 منيره عبدالحليم يوسف رزق الشعب الجمهورى عامل/فلاح

44 مارسيل سمير صدقى فام التجمع الوطنى التقدمى مسيحي

45 ايرين سعيد عبدالمعز سعيد الإصلاح والتنمية مسيحي

46 سامر محمد أحمد التلاوى مستقبل وطن شخصية عامة

47 فخرى عبدالله عبدالفتاح ابوالنجا طايل مستقبل وطن شخصية عامة

48 احمد محمد محمد الخشن مستقبل وطن شخصية عامة

49 عباس احمد عصمت السادات الإصلاح والتنمية مصري مقيم بالخارج

50 محمد وفيق محمد عزت مصطفى ابومصطفى الشعب الجمهورى شخصية عامة

51 احمد بهاءالدين احمد شلبى حماة الوطن شخصية عامة

52 هناء حمدى محمد حسين سرور مستقبل وطن شخصية عامة

53 حنان حسنى يشار احمد مستقبل وطن شخصية عامة

54 شيرين عبدالعزيز بيومى القشاش مستقبل وطن شخصية عامة

55 غاده محمد كمال عبدالعزيز قنديل الشعب الجمهورى شاب

56 سلمى محمد محمود مراد التجمع الوطنى التقدمى شخصية عامة

57 شيرين رضا عبدالقوى طايل الوفد الجديد شخصية عامة

58 مها شعبان حسان ابوسالم الوفد الجديد ذو إعاقة

59 عبدالهادى احمد عبدالهادى القصبى مستقبل وطن شخصية عامة

60 محمد احمد احمد زايد مستقبل وطن شخصية عامة

61 محمد كمال على مرعى مستقبل وطن شخصية عامة

62 على محمد على عز مستقبل وطن شخصية عامة

63 طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف مستقبل وطن شخصية عامة

64 صقر عبدالفتاح صقر موسى صقر مستقبل وطن شخصية عامة

65 أحمد يحى عبدالسلام يحى حماة الوطن شخصية عامة

66 عبدالمنعم على عبدالمنعم امام العدل شاب

67 احسان شوقى عبدالسلام على مستقبل وطن عامل/فلاح

68 رشا عبدالفتاح السيد رمضان مستقبل وطن شخصية عامة

69 عزه أحمد حسين أحمد حسين مستقبل وطن ذو إعاقة

70 سحر عبدالمنعم عبدالمجيد العشرى الإصلاح والتنمية شخصية عامة

71 مرفت الكسان مطر اسعد حماة الوطن مسيحي

72 ليلى احمد احمد ابواسماعيل الوفد الجديد شخصية عامة

73 دعاء عبدالمنعم محمود عريبى المؤتمر شخصية عامة

74 امال ابراهيم عبدالحميد السيد حسن الشعب الجمهورى شخصية عامة

75 يسرى فهمى المغازى ابراهيم مستقبل وطن شخصية عامة

76 محمد عبدالرحيم سيد احمد المرشدى مستقبل وطن شخصية عامة

77 هشام صلاح احمد الحصرى مستقبل وطن شخصية عامة

78 طارق محمد فؤاد سعيد الخولى مستقبل وطن شخصية عامة

79 السيد سمير السيد عبدالمقصود مستقبل وطن شخصية عامة

80 فوزى اسماعيل يوسف فتى مصر الحديثة شخصية عامة

81 احمد ابراهيم محمد العوضى حماة الوطن شخصية عامة

82 عمرو جمال احمد سليم يونس مستقل شخصية عامة

83 فريدى صفوت نجيب البياضى المصرى الديمقراطى الإجتماعى مسيحي

84 ايناس ابراهيم عبدالحليم متولى مستقبل وطن شخصية عامة

85 نسرين صلاح ابراهيم عمر مستقبل وطن شخصية عامة

86 ولاء عبدالفتاح احمد السيد نعمه الله مستقبل وطن شخصية عامة

87 شيماء محمود نبيه حسانين مستقبل وطن شخصية عامة

88 ميرفت عازر نصرالله عطاالله مستقبل وطن مسيحي

89 ولاء احمد سعد على التمامى الشعب الجمهورى عامل/فلاح

90 غادة غريب محمود عجمى مصر الحديثة مصري مقيم بالخارج

91 ضحا مصطفى محمد محمد عاصى التجمع الوطنى التقدمى شخصية عامة

92 عبدالحميد بدوى دمرداش احمد مستقبل وطن شخصية عامة

93 السعيد عبدالعظيم على عماره مستقبل وطن شخصية عامة

94 عمرو احمد ابراهيم السيد درويش مستقل شخصية عامة

95 محمد فوزى محمود الرفاعى مستقبل وطن ذو إعاقة

96 منى عبدالعاطى احمد محمد عبدالكريم مستقبل وطن شخصية عامة

97 جميانه لويس يوسف عبدالمسيح مستقبل وطن مسيحي

98 هاله فوزى ابراهيم ابوالسعد مصر الحديثة شخصية عامة

99 هدى السيد موسى الطنبارى الشعب الجمهورى شخصية عامة

100 هيام محمد حمدى عبدالعزيز ابراهيم الطباخ مصر الحديثة شخصية عامة 29 اميره صابر السيد محمد المصرى الديمقراطى الإجتماعى شاب30 مرثا محروس حنس واصف حماة الوطن مسيحي31 جيهان مصطفى منصور البيومى الحرية شخصية عامة32 عاطف عبدالحميد عواد ناصر مستقبل وطن شخصية عامة33 احمد رجب شحات محمد بدوى مستقبل وطن شخصية عامة34 مدحت محمد عطيه الكمار مستقبل وطن شخصية عامة35 حسن عمر محمد حسنين مستقبل وطن شاب36 عبدالله احمد محمد عبدالله مبارك الشعب الجمهورى شخصية عامة37 محمد عطيه ابراهيم الفيومى الحرية شخصية عامة38 محمد احمد عبدالعزيز على مستقل شاب39 دعاء محمد سليمان عبدالحفيظ مستقبل وطن شخصية عامة40 شيماء محمد محمد حلاوه مستقبل وطن مصري مقيم بالخارج41 سولاف حسين مصطفى درويش مستقبل وطن عامل/فلاح42 اميره عاطف صابر احمد مستقل شخصية عامة43 منيره عبدالحليم يوسف رزق الشعب الجمهورى عامل/فلاح44 مارسيل سمير صدقى فام التجمع الوطنى التقدمى مسيحي45 ايرين سعيد عبدالمعز سعيد الإصلاح والتنمية مسيحي46 سامر محمد أحمد التلاوى مستقبل وطن شخصية عامة47 فخرى عبدالله عبدالفتاح ابوالنجا طايل مستقبل وطن شخصية عامة48 احمد محمد محمد الخشن مستقبل وطن شخصية عامة49 عباس احمد عصمت السادات الإصلاح والتنمية مصري مقيم بالخارج50 محمد وفيق محمد عزت مصطفى ابومصطفى الشعب الجمهورى شخصية عامة51 احمد بهاءالدين احمد شلبى حماة الوطن شخصية عامة52 هناء حمدى محمد حسين سرور مستقبل وطن شخصية عامة53 حنان حسنى يشار احمد مستقبل وطن شخصية عامة54 شيرين عبدالعزيز بيومى القشاش مستقبل وطن شخصية عامة55 غاده محمد كمال عبدالعزيز قنديل الشعب الجمهورى شاب56 سلمى محمد محمود مراد التجمع الوطنى التقدمى شخصية عامة57 شيرين رضا عبدالقوى طايل الوفد الجديد شخصية عامة58 مها شعبان حسان ابوسالم الوفد الجديد ذو إعاقة59 عبدالهادى احمد عبدالهادى القصبى مستقبل وطن شخصية عامة60 محمد احمد احمد زايد مستقبل وطن شخصية عامة61 محمد كمال على مرعى مستقبل وطن شخصية عامة62 على محمد على عز مستقبل وطن شخصية عامة63 طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف مستقبل وطن شخصية عامة64 صقر عبدالفتاح صقر موسى صقر مستقبل وطن شخصية عامة65 أحمد يحى عبدالسلام يحى حماة الوطن شخصية عامة66 عبدالمنعم على عبدالمنعم امام العدل شاب67 احسان شوقى عبدالسلام على مستقبل وطن عامل/فلاح68 رشا عبدالفتاح السيد رمضان مستقبل وطن شخصية عامة69 عزه أحمد حسين أحمد حسين مستقبل وطن ذو إعاقة70 سحر عبدالمنعم عبدالمجيد العشرى الإصلاح والتنمية شخصية عامة71 مرفت الكسان مطر اسعد حماة الوطن مسيحي72 ليلى احمد احمد ابواسماعيل الوفد الجديد شخصية عامة73 دعاء عبدالمنعم محمود عريبى المؤتمر شخصية عامة74 امال ابراهيم عبدالحميد السيد حسن الشعب الجمهورى شخصية عامة75 يسرى فهمى المغازى ابراهيم مستقبل وطن شخصية عامة76 محمد عبدالرحيم سيد احمد المرشدى مستقبل وطن شخصية عامة77 هشام صلاح احمد الحصرى مستقبل وطن شخصية عامة78 طارق محمد فؤاد سعيد الخولى مستقبل وطن شخصية عامة79 السيد سمير السيد عبدالمقصود مستقبل وطن شخصية عامة80 فوزى اسماعيل يوسف فتى مصر الحديثة شخصية عامة81 احمد ابراهيم محمد العوضى حماة الوطن شخصية عامة82 عمرو جمال احمد سليم يونس مستقل شخصية عامة83 فريدى صفوت نجيب البياضى المصرى الديمقراطى الإجتماعى مسيحي84 ايناس ابراهيم عبدالحليم متولى مستقبل وطن شخصية عامة85 نسرين صلاح ابراهيم عمر مستقبل وطن شخصية عامة86 ولاء عبدالفتاح احمد السيد نعمه الله مستقبل وطن شخصية عامة87 شيماء محمود نبيه حسانين مستقبل وطن شخصية عامة88 ميرفت عازر نصرالله عطاالله مستقبل وطن مسيحي89 ولاء احمد سعد على التمامى الشعب الجمهورى عامل/فلاح90 غادة غريب محمود عجمى مصر الحديثة مصري مقيم بالخارج91 ضحا مصطفى محمد محمد عاصى التجمع الوطنى التقدمى شخصية عامة92 عبدالحميد بدوى دمرداش احمد مستقبل وطن شخصية عامة93 السعيد عبدالعظيم على عماره مستقبل وطن شخصية عامة94 عمرو احمد ابراهيم السيد درويش مستقل شخصية عامة95 محمد فوزى محمود الرفاعى مستقبل وطن ذو إعاقة96 منى عبدالعاطى احمد محمد عبدالكريم مستقبل وطن شخصية عامة97 جميانه لويس يوسف عبدالمسيح مستقبل وطن مسيحي98 هاله فوزى ابراهيم ابوالسعد مصر الحديثة شخصية عامة99 هدى السيد موسى الطنبارى الشعب الجمهورى شخصية عامة100 هيام محمد حمدى عبدالعزيز ابراهيم الطباخ مصر الحديثة شخصية عامة وقامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد خطة لتنظيم اجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، على عدة أيام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي ومنعا للتزاحم، على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعوني لمجلس النواب، في الأيام المعلن عنها من(الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء).

وفي السياق ذاته أشار المستشار محمود فوزي أن الأمانة العامة للمجلس انتهت خلال الفترة الماضية من التواصل مع النواب المنتخبين لتسجيل بياناتهم، لافتا إلى أن ذلك تم من خلال ملء استمارات العضوية إما ورقيا أو من خلال ارسالها بالبريد الالكتروني أو عن طريق الحزب الذي ينتمي اليه العضو. تتضمن الاستمارة كل البيانات الخاصة بالنائب، وكذلك اللجنة النوعية التي يرغب في الانضمام لها كرغبة اساسية اضافة للجنة التي يرغب في الانضمام لها كرغبة ثانية. وأعرب المستشار محمود فوزي عن خالص امنياتة لمجلس النواب الجديد بالتوفيق والسداد.

وأوضح أمين عام مجلس النواب انه سيتم استقبال الاعضاء المنتخبين القائمة والفردي، وفقا للمواعيد الآتية: أولا :أعضاء المجلس بنظام القائمة سيتم استقبالهم، كالآتي: - الثلاثاء 22 ديسمبر: نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب. - الأربعاء23 ديسمبر: نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب. - الخميس 24 ديسمبر: نواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد ٨٤ نائب. ثانيا : اعضاء المجلس بالنظام الفردي سيتم استقبالهم*، كالآتي: - الأحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات (القاهرة ،الجيزة، القليوبية ،الاسكندرية ، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد ٩٠ نائب. - الاثنين 28 ديسمبر: نواب (10)محافظات (بورسعيد، الاسماعلية، السويس ،الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية،البحيرة، كفر الشيخ.) بإجمالي عدد ١٠٨ نائب. الثلاثاء 29ديسمبر : نواب (12)محافظة ( الفيوم، بني سويف ،المنيا ،اسيوط ،سوهاج ،قنا ،الاقصر ،اسوان ،الوادي الجديد، البحر الاحمر، شمال سيناء ،جنوب سيناء) بإجمالي عدد ٨٦ نائب.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج ينشر أسماء 100 نائب ببرلمان 2020 يستخرجون كارنيهات العضوية غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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