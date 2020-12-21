"التعليم" تنشر 5 فوائد للقنوات التعليمية الجديدة .. تعرف عليها

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القنوات التعليمية مفيدة للطلاب، ويجب متابعتها حيث تُطلعهم على أساليب التقييم.
وأوضح الوزير فى فيديو تم بثه على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" عددا من فوائد القنوات التعليمية بالنسبة للطلاب فى الصفوف الأولى .. أهمها:
- تخاطب أولياء الأمور بشكل أكبر حتى يستطيعوا مساعدة الطلاب فى التدريس والمتابعة فى المنزل.
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- تقدم أفضل التقنيات لطلاب الثانوى العام من أفضل الخبراء من المركز القومى للامتحانات والمناهج حتى يتعرف الطلاب على أسلوب التقييم الجديد فى الثانوى العام.
- كيف يذاكر الطالب لمعرفة مخرجات التعلم من خلال حصص مصنوعة بشكل مختلف.
- إضافة إلى الخبراء الذين يعملون على وضع الامتحان.
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