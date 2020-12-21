صور.. غلق سوق للماشية و11 منشأة مخالفة بالإسكندرية لمواجهة كورونا

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جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملات عن تشميع سوق الماشية بمنطقة خورشيد بحى المنتزه أول، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ووجود تجمعات بالسوق ما يساهم فى انتشار العدوى.
وفى سياق ذات متصل، تم إغلاق 11 منشأة بأحياء المنتزه أول وثان، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بواقع 7 مراكز دروس خصوصية، و3 محال "بلاى ستيشن" ومقهى.
كانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل القاهرة والإسكندرية والجيزة معدلات إصابة بفيروس كورونا تُعد هى الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.
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