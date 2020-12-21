وأكد محافظ المنوفية فى بيان اليوم الإثنين، استمرار الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين وإتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشيرا إلى أن الغلق شمل 13عيادة خاصة بمراكز "قويسنا، وأشمون ،وتلا ،والباجور، وشبين الكوم، وبركة السبع" لمزاولتها النشاط بدون ترخيص وعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى، وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية.
وأضاف أنه تم غلق مستشفى خاصة بالبتانون بشبين الكوم لعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى واستقبال حالات كورونا دون الحصول على الموافقات اللازمة، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
وأشار إلى أنه تم غلق حضانات بإحدى المستشفيات الخاصة تدار بدون ترخيص وبالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك ومركز طبى خاص بشبين الكوم لعدم وجود فصل آمن للنفايات الطبية الخطرة داخل المركز ووجود غرفة النفايات غير مطابقة للاشتراطات الصحية، ومزاولة النشاط بدون ترخيص، بالإضافة إلى معملين بناحية بركة السبع لعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى، بالإضافة إلى عدم الفصل الآمن للنفايات ووجود نفايات طبية خطرة داخل أكياس بلاستيكية بحجرة المعمل .
كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية برئاسة الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية قد نظمت حملة موسعة على المنشآت الطبية الخاصة وتبين وجود مخالفات متعددة وتم عرض مذكرة على المحافظ الذى قرر غلق هذه المنشآت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق 18 منشأة طبية خاصة غير مرخصة بالمنوفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.