إغلاق 18 منشأة طبية خاصة غير مرخصة بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - قرر إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، غلق 18 منشأة طبية خاصة بنطاق المحافظة لمخالفتها للقانون الخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة والعمل بدون ترخيص.





وأكد محافظ المنوفية فى بيان اليوم الإثنين، استمرار الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين وإتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشيرا إلى أن الغلق شمل 13عيادة خاصة بمراكز "قويسنا، وأشمون ،وتلا ،والباجور، وشبين الكوم، وبركة السبع" لمزاولتها النشاط بدون ترخيص وعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى، وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية.

وأضاف أنه تم غلق مستشفى خاصة بالبتانون بشبين الكوم لعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى واستقبال حالات كورونا دون الحصول على الموافقات اللازمة، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وأشار إلى أنه تم غلق حضانات بإحدى المستشفيات الخاصة تدار بدون ترخيص وبالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك ومركز طبى خاص بشبين الكوم لعدم وجود فصل آمن للنفايات الطبية الخطرة داخل المركز ووجود غرفة النفايات غير مطابقة للاشتراطات الصحية، ومزاولة النشاط بدون ترخيص، بالإضافة إلى معملين بناحية بركة السبع لعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى، بالإضافة إلى عدم الفصل الآمن للنفايات ووجود نفايات طبية خطرة داخل أكياس بلاستيكية بحجرة المعمل .

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية برئاسة الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية قد نظمت حملة موسعة على المنشآت الطبية الخاصة وتبين وجود مخالفات متعددة وتم عرض مذكرة على المحافظ الذى قرر غلق هذه المنشآت.