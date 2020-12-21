خالد عبدالغفار يفتتح تشغيل معهد النباتات الطبية بجامعة بنى سويف

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وأوضح رئيس الجامعة، فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن المعهد يساعد فى تعظيم إنتاج النباتات الطبية داخل المحافظة، ويضيف ميزة تنافسية لها، لاسيما وأن محافظة بنى سويف تنتج ما يزيد عن 40% من إنتاج النباتات الطبية والعطرية ونباتات الزينة على مستوى الجمهورية، وتتصدر مصر المرتبة الأولى عالمياً فى صادرات الزيوت العطرية.
وأشاد بالتجهيزات البحثية المتطورة بالمعهد، والتى تخدم قطاع كبير من المزارعين والمصدرين للنباتات الطبية والعطرية فى محافظة بنى سويف فى محافظات الصعيد التى تعتبر مركز هذه الزراعات ذات الأهمية الاقتصادية والقيمة التصديرية العالية.
وأفاد الدكتور منصور حسن بأن المعهد يعتبر الأول من نوعه فى هذا المجال فى مصر والشرق الأوسط، إذ أنشئ ليصبح معهد أكاديمى بحثى متميز ورائد فى أبحاث النباتات الطبية والعطرية على المستوى المحلى والدولى.
وأكد أنه يستهدف طلاب الدراسات العليا ويمنح درجات الماجستير البحثى والماجستير المهنى والدكتوراه، ويهدف إلى مواكبة التقدم العلمى على مستوى العالم والمساهمة فى تطوير صناعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والتطبيقات القائمة عليها، وتقديم الخدمات المختلفة لتلبية احتياجات المجتمع بمعايير عالمية، وتقديم حلول مبتكرة فى تلك المجال، وإعداد كوادر علمية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل.
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