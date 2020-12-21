صور.. وزير الشباب يشهد افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فعاليات حفل افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية فى نسختها الثانية، والتى تقام على ملاعب مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، الذى يقام فى الفترة من 19-23 ديسمبر، وتنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بتنمية المحافظات الحدودية والعمل على استغلال طاقه شبابها.





حضر الافتتاح خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وخالد شعيب محافظ مرسى مطروح، ومحمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والإعلاميين وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظات الحدودية المشاركة.



تضمن حفل الافتتاح تقديم عروض رياضيه من كليه التربيه الرياضية جامعة أسوان وطلائع، وشباب من وزارة الشباب والرياضة، ويشارك فى الأولمبياد محافظات" أسوان، الوادى الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح" فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ الأهداف القومية من خلال تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، وأيضا تقديم الخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع النصرى وخصوصا فى المحافظات الحدودية لما يسهم فى نشر السلوكيات الإيجابية للنشء والشباب.



تقام الأولمبياد بمشاركة عدد من الألعاب هى "خماسى قدم، كرة طائرة، كره طائرة شاطئية، تنس طاولة، كرة سرعة كاراتيه، شطرنج، العاب قوى، سباحة" للبنين والبنات لأعمار من 15- 23 عاما، بالاضافة الى كرة الطائرة جلوس لذوى القدرات والهمم وقد تم إطلاق شعلة الأولمبياد فى وزاره الشباب والرياضه فى يوم 9 نوفمبر الماضى.