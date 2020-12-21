وزير التتعليم العالي ومحافظ بني سويف يفتتحان مبنى الاختبارات الإليكترونية والمدرجات” بعد...

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي يرافقه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم مبنى الاختبارات الإليكترونية والمدرجات " بعد تطويره" بكلية التعليم الصناعي ، وذلك بحضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف وعدد من قيادات التعليم العالي والجامعة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ كما تفقد الوزير ومحافظ بني سويف عددا من المنشأت التعليمية والخدمية بمقر الكلية ، والتي شملت مركز جامعة بني سويف للطباعة والنشر ، ومجمع الخدمات الطلابية ووحدة تأمين السيارات وذلك ضمن زيارة الوزير اليوم للمحافظة

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