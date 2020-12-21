انسحاب بطل تشاد من مواجهة الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا

أكد سالم محمد سالم، منسق جازيلى التشادى، فى تصريحات صحفية، أن الفريق لن يستطيع الحضور إلى القاهرة لخوض مباراة الزمالك، التى كان مقررًا لها الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعدما واجه بطل تشاد أزمة فى الحصول على موافقة من وزير الرياضة هناك بشأن السفر، ورفع الفريق التشادى دعوى عاجلة من أجل الحصول على قرار بالسفر خارج تشاد والقدوم إلى القاهرة من أجل التمكن من خوض مواجهة الزمالك وحل تلك الأزمة والحصول على موافقة بالسفر لخوض المباراة المقبلة مع الفريق الأبيض، وهو ما لم يستطع المسئولين فى تشاد فى حله.

ويخوض الزمالك، تدريباته بشكل اليوم الاثنين، بشكل طبيعى استعدادًا لحسم موقف المباراة وإقامتها من عدمه حيث سينتظر النادى الأبيض فى الساعات المقبلة من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بعد اعتذار فريق جازيل بطل تشاد عن القدوم إلى القاهرة.

من ناحية أخرى، سدد مسئولو الزمالك 7.5 مليون جنيه للمغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق من متأخرات تعاقده مع النادي الأبيض، حيث أرسل اللاعب المغربي إنذارًا رسميًا إلى النادي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي خسره الفريق أمام الأهلي، بهدفين مقابل هدف، وذلك بوجود مستحقات متأخرة له لدى النادي لتقوم الإدارة الحالية بسداد حتى الآن 7.5 مليون جنيه من مستحقاته ليتم حل أزمة الإنذار بشكل ودي مع اللاعب المغربي.