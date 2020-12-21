حتى الآن.. انتظام رحلات الطيران بين مصر وبريطانيا وسط تدابير احترازية مشددة

تسير الشركة الوطنية مصرللطيران، اليوم الاثنين، 43 رحلة جوية منتظمة إلى عدة جهات وعواصم عالمية، لتنقل على متنها قرابة 4 آلاف راكب، وسط انتظام تشغيلها اليومي إلى المملكة المتحدة، حيث تسير اليوم رحلتها المنتظمة إلى العاصمة البريطانية لندن.

وتشغل مصر للطيران رحلاتها اليوم، إلى وجهات كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، چوبا، بغداد، أكرا، لندن، باريس، امستردام، كوبنهاجن، البحرين، عمان، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، اربيل، و 11 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر وأسوان و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4 آلاف راكب.

وفقا لتصريحات الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد استمرار الرحلات الجوية التي تقوم بها الشركة بين مطاري القاهرة الدولي وهيثرو في لندن، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مستجدات حول رحلات لندن بخصوص وأنه ربما خلال الساعات القادمة يحدث أي تغيير.

وأكد رئيس مصر للطيران، أن الشركة تتابع الموقف أول بأول، كما أنها تقوم بتنفيذ كل الاجراءات الاحترازية المتبعة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي، على كافة رحلاتها الجوية إلى جميع الوجهات الدولية، وذلك للحفاظ علي صحة وسلامة الركاب وكذلك الاطقم العاملة، لمواجهة الفيروس المستجد.

وأعلنت العديد من دول أوروبا خلال الساعات القليلة الماضية، وقف الطيران مع المملكة المتحدة بعد ظهور سلاسلة جديدة من فيروس كورونا المستجد، مما دفعت العديد من الركاب المسافرين إلى مغادرة مطارات المملكة قبل تطبيق الحظر الذي أعلنت بريطانيا فرضه داخل البلاد لمواجهة تفشي الفيروس المستجد.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية تسير رحلة يوميًا إلى مدينة لندن البريطانية، منذ استئناف الرحلات الجوية مرة أخرى في يوليو الماضي، بعد شهور التعليق على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، التي كان يسبقها تشغيل منتظم إلى المملكة المتحدة بمعدل 14 رحلة أسبوعيا.

وشهدت الأسابيع الأخيرة، زيادة طفيفة في عدد الرحلات التي تشغلها مصر للطيران إلى لندن لترتفع إلى 10 رحلات أسبوعيًا، تسيرها الشركة على طرازات طائرة الدريملاينر وبوينج 737/800، وأحيانا تشغل الشركة على رحلات لندن طائرتها الجديدة من طراز ايرباص نيو neo320.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.