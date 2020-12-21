نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 كليات في جولة إعادة انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إجراء الإعادة لانتخابات الاتحادات الطلابية في 34 لجنة انتخابية بسبع كليات وهى (هندسة حلوان - الحقوق - هندسة المطرية - الآداب - التربية الفنية - التربية الرياضية بنين - التجارة وإدارة الأعمال) وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى.

وأوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم أن الجامعة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء العملية الانتخابية وذلك من خلال منع التكدس والالتزام بارتداء الكمامة، مؤكدا على أهمية الانتخابات التى تقدم نموذجا للممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار داخل الجامعة.

وأكد رئيس جامعة حلوان على إجراء الانتخابات الطلابية فى مناخ من النزاهة والشفافية وبحيادية تامة دون أدنى تدخل، كما أفاد الأستاذ الدكتور حسام رفاعى أن اللائحة تنص على ضرورة مشاركة 50% من الطلاب فى العملية الانتخابية بالجولة الأولى، وفي حال عدم اكتمال النصاب تتم جولة الإعادة بنسبة 20% +1 من عدد الطلاب، مضيفًا أنه فى حال عدم اكتمال النصاب بجولة الإعادة يكون من حق عميد كل كلية تعيين مقررى اللجان بانتخابات الاتحادات الطلابية.

هذا وتجرى الإعادة اليوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020، وتكون انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات غدا الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، ويتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2020-2021 من الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، والأستاذة الدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق عضوا، والأستاذة الدكتورة ميرفت محمد سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، والطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوا، والطالب احمد السيد احمد الطالب بكلية التمريض عضوا