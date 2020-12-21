نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصير رحلات مصر للطيران إلى السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين عبر حسابها الرسمي على تويتر، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربية السعودية ابتدءً من اليوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع قابل للتمديد.

وقالت شركة الطيران في بيان لها: "بناءً على التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربية السعودية ابتدءً من اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع قابل للتمديد".



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علق الكابتن طيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لشركة مصر للطيران، على إغلاق دول عديدة من العالم حركة الطيران من وإلى بريطانيا، قائلا: " مصر حتى الان حركة الطيران مستمرة لبريطانيا ولم يتقرر حتى الان تعليق حركة الطيران من وإلى بريطانيا".

وأضاف "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" أن عدد رحلات الطيران من وإلى بريطانيا تبلغ في المتوسط رحلة يومية وفي بعض الاحيان رحلتين على مدار ثلاثة أيام من الاسبوع ".

وأكد أن الاجراءات المتخذة في مطار القاهرة مشددة والتي تقضي بتقديم القادمين بتقديم صورة فحص "PCR"لايمر عليها أكثر من 72 ساعة بالاضافة إلى الاجراءات الاحترازية الاخرى سواء داخل المطار أوعلى متن الطائرة ".

وحول الاجراءات المتبعة من قبل الشركة تجاه طاقمها المسافر سواء الطيارين أو المضيفين من وإلى بريطانيا قال زكريا ": " في الوقت الراهن طاقم الطيران يقوم برحلته ذهاب وعودة مباشرة دون مبيت والاجراءات الاحترازية تنفذ بقوة داخل المطار وعلى متن الطائرات".