المدير التنفيذي لمصر المقاصة: روحت اعتذر للخطيب وأبوس على راسه باسم كل أبناء الزمالك

علق بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، على العلاقة المحترمة التي تسود دائما بين نادي مصر المقاصة، وجميع الأندية، وبالأخص النادي الأهلي، الذي قام مصر المقاصة بالإحتفاء بحصوله على درع الدوري، وأقام ممر شرفي له.

وقال بكري سليم في لقائه مع برنامج "الماتس" مساء أمس: "هناك قيادة كبيرة دائما داخل النادي الأهلي، منذ أيام حسن حمدي محمود طاهر، ومحمود الخطيب الأسطورة والمهذب، واللواء محمد عبدالسلام هو صاحب فكرة تهنئة الاندية سواء الأهلي أو الزمالك عند حصولهم على بطولات".

اقرأ أيضا: شوبير عن أزمة منتخب الشباب: احنا متظلمناش وقرار الكاف باعتبارنا منسحبين كان صحيح



وتابع: "بصفتي من أبناء نادي الزمالك، ومن لاعبي نادي الزمالك، وكابتن ومدير فني لنادي الزمالك، كنت ذاهب للمباراة التي أقيم بها الممر الشرفي للأهلي، حتى ألتقي بالكابتن محمود الخطيب، لأنني أعرفه على المستوى الشخصي والعائلي". وتابع: "بصفتي من أبناء نادي الزمالك، ومن لاعبي نادي الزمالك، وكابتن ومدير فني لنادي الزمالك، كنت ذاهب للمباراة التي أقيم بها الممر الشرفي للأهلي، حتى ألتقي بالكابتن محمود الخطيب، لأنني أعرفه على المستوى الشخصي والعائلي". اقرأ أيضا: مواعيد مباريات الدوري المصري



وأكمل: "هذا الرجل المحترم كان يجب أن أذهب له نيابة عن أبناء نادي الزمالك، وشرفاء نادي الزمالك، أقبل رأسه، وأعتذر له عن أي إساءة طالته من نادي الزمالك، ومن رئيس الزمالك السابق، الذي نصحته كثيرا وقلت أنه إذا لم يتحدث وترك إنجازاته تتحدث عنه، كان سيصبح رئيسا تاريخيا للنادي".

