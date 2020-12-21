خاص لـ دوت الخليج.. فريدة الشوباشي رئيس الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2021



الكاتبة فريدة الشوباشي، من مواليد حلوان، هي أكبر الأعضاء سنًا بين نواب القائمة والفردي الذين تم انتخابهم علي مستوي الـ567 مقعدًا من أصل 596 مقعدًا كإجمالي أعضاء برلمان 2020، وذلك بـ84عاما، حيث لا تزال نسبة الـ5% لرئيس الجمهورية المخصصة للتعيين لم يتم حسمها والمقدرة بـنحو 28 نائب.

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ببرلمان 2015 كانت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، هي أكبر الأعضاء سنًا وكانت مرشحه لرئاسة الجلسة الافتتاحية، والتى يرأسها دائما أكبر الأعضاء سنًا، ولكن بتعيين النائب بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الحالي بعد استقالته مؤخرا من برلمان 2015، ترأس هو الجلسة كونه أكبر الأعضاء سنا علي مستوي المنتخبين والمعيين، حيث كانت النائبة أمنه نصير هي الأكبر علي مستوي المنتخبين، والرئيس يكون علي مستوي المنتخبين والمعيين معًا، ومن ثم الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي هي الأكبر علي مستوي المنتخبين حتي الآن.

مادة 276 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص علي أن يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك.

وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس، فيما تنص المادة "106" من الدستور على أن: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته".

الكاتبة فريدة الشوباشي، والمرشحه بأن تكون رئيس الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2020 من مواليد حلوان هي كاتبة صحفية وإعلامية مصرية ورئيس جمعية حقوق المواطن في مصر، ويعود جذورها لمركز القوصية بالصعيد، والتحقت بمدرسة العائلة المقدسة بنات بحلوان، هي الشقيقة الكبرى لأشقائها الستة، ثم التحقت بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وتعرفت على الكاتب الراحل على الشوباشي، وربطتهما علاقة عاطفية انتهت باعتناقها الإسلام والزواج منه خاصة أنها كانت مسيحية،وقالت أن سبب إشهارها الإسلام هو قراءتها لكتاب عبقرية عمر، وسافرت معه إلى فرنسا وعملت بإذاعة مونت كارلو الفرنسية، وكان على الشوباشي أول من علمها السياسة.