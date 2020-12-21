"مصر للطيران": وقف رحلات الطيران من وإلى السعودية لمدة أسبوع

طالبت شركة مصر للطيران، عملاءها الذين لديهم حجوزات للسفر من وإلى أي من نقاط الشركة بالمملكة (جدة – المدينة – الرياض – الدمام – القصيم) ضرورة مراجعة حجوزاتهم بعد قرار هيئة الطيران السعودي تعليق جميع الرحلات الجوية.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أمس الأحد، أنه بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عدد من الدول.

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جاء القرار حتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).