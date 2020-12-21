عاجل | الزمالك يصعد رسميا لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي حازيل التشادي إنسحابه من مباراته أمام الزمالك رسميا، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، على ملعب بترو سبورت، ضمن منافسات دوري الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أسباب الانسحاب



تعذر وصول فريق جازيل التشادي الي مصر لمباراته امام نادي الزمالك في افتتاحية مشوار بطولة افريقيا وذلك بسبب حدوث أزمة بين وزير الشباب التشادي و رئيس اتحاد الكرة التشادي وتم منع الفريق من السفر . وجاء رد فريق جازيل التشادي أنه ليس له علاقه بهذه المشاكل ومن المفترض أن يسافر الي مصر لخوض المباراة المقرر إقامتها في مصر حيث قدم مسؤولو جازيل شكوى عاجلة لإلغاء قرار الوزير بعدم سفرهم ولكن تم رفضها .

