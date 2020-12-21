وفاة والد الهاني سليمان حارس سموحة

أعلن أحمد ناجي مدرب حراس نادي سموحة السكندري، عن وفاة والد الحارس الأول للفريق "الهاني سليمان"، مساء أمس الأحد.
وكتب أحمد نادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " البقاء لله والد كابتن الهانى سليمان فى ذمة الله انا لله وانا اليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخذ".
ويستعد سموحة لمواجهة فريق وادي دجلة، يوم الخميس المقبل الموافق 24 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020-2021.
ويحتل سموحة المركز الحادي عشر بالدوري، بعدما جمع نقطتين من الجولتين الأولتين بالدوري، أمام كل من الاتحاد السكندري وغزل المحلة.
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