صور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 191 ألف طن قمح وفول صويا وسولار

جدة - نرمين السيد - وصرح الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الميناء سجل اليوم نشاطا ملحوظا فى حركة السفن والبضائع، لافتا إلى تصدير 32 ألف طن بضائع متنوعة وتداول 3396 حاوية.

وأشار شاهين، إلى دخول وخروج 5137 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، فضلا عن خرج قطارين بإجمالى 45 عربة يحملان 2712 طن قمح إلى المطاحن بالمنيا وشبرا.

ومن جانبه، أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، أن جميع الإدارات داخل الميناء تلتزم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، منوها أن الجهات المختصة تعمل على تقليل مدة بقاء السفن والبضائع فى الميناء.