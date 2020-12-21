جدة - نرمين السيد - وصرح الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الميناء سجل اليوم نشاطا ملحوظا فى حركة السفن والبضائع، لافتا إلى تصدير 32 ألف طن بضائع متنوعة وتداول 3396 حاوية.
وأشار شاهين، إلى دخول وخروج 5137 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، فضلا عن خرج قطارين بإجمالى 45 عربة يحملان 2712 طن قمح إلى المطاحن بالمنيا وشبرا.
ومن جانبه، أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، أن جميع الإدارات داخل الميناء تلتزم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، منوها أن الجهات المختصة تعمل على تقليل مدة بقاء السفن والبضائع فى الميناء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 191 ألف طن قمح وفول صويا وسولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.