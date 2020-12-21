مجلس الوزراء ينفى تداول أدوية مغشوشة فى المستشفيات الحكومية

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز، فى بيان له اليوم الإثنين، أنه تواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لتداول أى أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية فى المستشفيات الحكومية.

وشددت هيئة الدواء على أن جميع الأدوية المتداولة بجميع المستشفيات، والوحدات الصحية والصيدليات آمنة، ومطابقة لكل معايير منظمة الصحة العالمية، كما تخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات عشوائية منها، وتحليلها فى معامل الهيئة للتأكد من مدى سلامتها.

وفى سياق متصل، أشارت هيئة الدواء المصرية إلى أنها وضعت تعليمات وضوابط فى حال المخالفة تتمثل فى إلزام الشركات المنتجة بسحب المستحضر المخالف من الأسواق على نفقتها، وذلك تحت إشراف التفتيش الصيدلى، ويتم إخطار مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، ومنافذ التوزيع والصيدليات بقرار السحب والحظر للتنفيذ، وحال مخالفة ذلك بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، يوقف خط إنتاج المستحضر أو يتم منع استيراده لمدة، وفى حالة تكرار المخالفة يتم رفع الأمر للجنة المذكورة، لتقرر ما تراه بشأن إلغاء تسجيل المستحضر ومصادرة الكميات الموجودة منه، ويصدر بذلك قرارًا من هيئة الدواء المصرية.