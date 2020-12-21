وزير التعليم العالى: الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية تواكب سوق العمل

جدة - نرمين السيد - قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار، إن إنشاء الجامعات الأهلية يستهدف تقديم برامج دراسية تواكب احتياجات سوق العمل، وتنمية الإقليم فى محيط الجامعة، وتطبيق المعايير العالمية فى قبول الطلاب واستراتيجيات التعلم واكتساب المهارات.





جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، اليوم الإثنين، فى وضع حجر أساس الجامعة الأهلية بالمحافظة بشرق النيل، والتى تأتى ضمن 10 جامعات قد وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى من بينها جامعة فى بنى سويف، وتعد من أهم المشروعات القومية التى تشهد اهتماما ومتابعة رئاسية، إذ ستساهم فى تحقيق نقلة فى تطوير المنظومة التعليمية.

وأكد الوزير اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم ما ساهم فى ارتقاء الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية للجامعات، وإضافة عدد من الجامعات الحكومية فى عدة محافظات، وفتح فروع للجامعات الدولية فى مصر، والتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، بجانب إنشاء عدد من الکلیات التكنولوجية، فضلاً عن إنشاء برامج تعليمية وبحثية مشتركة مع الجامعات العالمية.

واستمع الوزير ومحافظ بنى سويف لشرح مفصل عن الكليات والبرامج المطروحة داخل الجامعة، والتى يتم إنشاؤها على مساحة 50 فدانا داخل مجمع 330 فدانا بشرق النيل وتمثل إضافة متميزة، لاسيما وأنها ستضم 13 مبنىً منها 8 كليات متخصصة، مستعرضا الرسومات الهندسية والمنشآت، لتتضمن المرحلة الأولى كليات الطب البشرى، والعلاج الطبيعى، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمى وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائى، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة خلال خطة زمنية محددة، ومن المقرر أن يتم افتتاحها فى شهر أكتوبر العام القادم.

من جانبه، قال محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، إن تبنى الدولة إنشاء جامعات أهلية يعتبر من أهم المشروعات القومية التى تأتى بالتوازى والتكامل مع مشروعات قومية أخرى فى قطاعات حيوية، وهو ما يعكس توجهات الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو تنمية شاملة ومستدامة تستهدف كافة القطاعات والمجالات، معربا عن سعادته الكبيرة بأن تكون بنى سويف من المحافظات التى حظيت بتلك الفرصة المميزة التى ستضاف إلى الميزات النسبية التى تمتلكلها المحافظة فى العديد من المجالات.

بدوره، وجه رئيس جامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن، الشكر لكل من القيادة السياسية لدعمها المستمر لقطاع التعليم العالى وتوفير الدعم المادى لإنشاء الجامعة الأهلية، وكذلك الشكر لجميع الجهات والهيئة الهندسية التى تعمل على تحقيق أعلى جودة بأقل سعر وفى أسرع وقت.

وتفقد وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار يرافقه محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، ورئيس جامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن دار الضيافة لجامعة شرق النيل، والتى تتكون من 50 غرفة فردية وزوجية وثلاثية وقاعات طعام واجتماعات بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، مشيدا بمستوى التجهيزات التى تتوافر بالدار.

وافتتحا المركز القومى لتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة بجامعة بنى سويف، فى حضور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، حيث يمثل المركز الجديد إضافة نوعية فى مجال خدمة ذوى الإعاقة من المنطلق الأكاديمى ودافعا نوعيا فى مجال التطبيق الذى سيخدم القضايا المجتمعية لذوى الإعاقة خاصة الأطفال، وفقا لرؤية الدولة التى تترجمها الحكومة لخطوات عملية فى مجال تمكين ودمج وذوى الإعاقة.

كما افتتح الوزير والمحافظ، معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بمقر الجامعة، والذى يأتى ضمن خطة تطوير التعليم الجامعى بما يواكب متطلبات السوق ويخدم الخطة التنموية للدولة فى إطار رؤية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بما يساهم فى تنفيذ استراتيجية محافظة بنى سويف العامة والتى تم إطلاقها خلال العام الجارى والتى من أهم محاورها قطاع النباتات الطبية والعطرية الذى تمتلك فيه المحافظة ميزة نسبية وتنافسية.