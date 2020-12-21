وزير الأوقاف السودانى: تجربة مصر رائدة فى نشر الفكر الوسطى

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الأوقاف السودانى، فى مستهل افتتاح الدورة التدريبية المشتركة لنخبة متميزة من الأئمة السودانيين وزملائهم المصريين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، عمق العلاقات القوية المتينة بين الشعبين المصرى والسودانى.

وأوضح أنه جاء على رأس وفد رفيع المستوى يضم كل القيادات الدينية بالوزارة ومجمع الفقه الإسلامى بالسودان، ووجه الشكر للأوقاف المصرية على هذا التعاون المثمر بين وزارتى الأوقاف بالدولتين وعلى استضافة هذه الدورة.

ووجه مفرح، الشكر للشعب المصرى كله على وقوفه الدائم مع الشعب السودانى.