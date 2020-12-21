مصر تدين الهجوم الصاروخى على المنطقة الخضراء ببغداد

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان اليوم الإثنين، استنكار مصر لكل الأعمال الإرهابية التى من شأنها زعزعة الاستقرار فى العراق الشقيق، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والأهداف المدنية.

ودعا حافظ كل الأطراف إلى إعلاء المصلحة العراقية على أى اعتبارات أخرى، إنجاحًا للجهود الحثيثة التى يبذلها العراق فى إطار حماية أمنه واستقراره.

وأكد المتحدث باسم الوزارة وقوف مصر الكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات للقضاء على الإرهاب وداعميه، وصون أمنه الوطنى.