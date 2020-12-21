وزير الأوقاف السودانى يشيد بكتاب «الكليات الست» لـ مختار جمعة

جدة - نرمين السيد - وتحدث مفرح، خلال كلمته فى افتتاح الدورة التدريبية المشتركة لنخبة متميزة من الأئمة السودانيين وزملائهم المصريين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، عن تعزيز أوجه التعاون بين وزارتى الأوقاف فى البلدين الشقيقين.

وأشاد مفرح، بكتاب "الكليات الست" للأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لأن الحفاظ على الوطن فعلا أحد أهم مقاصد الدين.