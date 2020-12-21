بحضور وزيرى الأوقاف المصرى والسودانى.. افتتاح الدورة التدريبية للأئمة

جدة - نرمين السيد - افتتح الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والشيخ نصر الدين مفرح، وزير الأوقاف السودانى، اليوم الاثنين، الدورة التدريبية المشتركة الأولى لأئمة المساجد الكبرى بمصر والسودان بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية، فى إطار التعاون العربى المشترك والعمل المتواصل فى تدريب الأئمة من داخل مصر وخارجها.





وبحسب بيان اليوم، تناقش الدورة عدة قضايا منها تجديد الخطاب الدينى، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف، كما تشمل الدورة عددًا من ورش العمل المشتركة بين الجانبين، ويحاضر فيها نخبة متميزة من علماء مصر فى مجالات متنوعة.

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