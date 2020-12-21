صور.. محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير محور شركات البترول

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ القليوبية خلال جولته اليوم الإثنين "إن شارع أحمد عرابى بحى غرب شبرا الخيمة سيكون بعد تطويره محورا مروريا للمساعدة فى تخفيف الكثافات المرورية بالمدينة خصوصا بعد الانتهاء أيضا من تطوير محور شركات البترول بحى شرق شبرا الخيمة"، مشيرا إلى أن المشروع يأتى فى إطار متابعة تنفيذ المشروع القومى؛ لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات وربطها بشبكة الطرق القومية.



وأكد الهجان أن الشارع من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة والذى يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائرى وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالى 5.2 كم تقريبا بعروض مختلفة فى بعض أجزائه.

وأوضح أنه تم إنشاء طريق بالاتجاهين بعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطية وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع، وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، مؤكدا مراعاة الكثافات المرورية لتفادى غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة.



ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية باستمرار أعمال رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، والتنسيق مع كافة شركات المرافق لتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه أعمال التطوير والتعاون المستمر مع ممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى لإزالتها، مشيدا بما قامت به الهيئة من البدء الفورى فى إنزال المعدات الخاصة بالتطوير تمهيدا لبدء الأعمال.

وتابع المحافظ - خلال جولته - مشروع تطوير طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بتكلفة 90 مليون جنيه، وأعمال الرصف وإنشاء الجزر الوسطى والبلدورات، والأرصفة، وتحديد أماكن الخدمات، موجها بتوسعة حرم الطريق لتسهيل الحركة المرورية، وزيادة المعدات بالموقع لسرعة الانتهاء من الأعمال، نظرًا لكون المنطقة من المناطق الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية.