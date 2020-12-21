نقابة الأطباء البيطريين تبحث سبل التعاون مع مركز البحوث الزراعية

اجتمع وفد من النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام، مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، الأحد 21 ديسمبر 2020، وذلك لبحث سبل التعاون بين النقابة العامة والمراكز البحثية المتعددة التابعة لمركز البحوث الزراعية.
وقد أبدى رئيس مركز البحوث ترحيبه بكافه سبل التعاون، وتقديم جميع التسهيلات التى من شأنها تقديم خدمات متميزة للأطباء البيطريين، لزيادة قدراتهم المهنية والفنية، مما ينعكس بدوره على الحفاظ على الثروة الحيوانية.
وضم وفد النقابة العامة للأطباء البيطريين، كل من: الدكتور محمد القرش وكيل المجلس، الدكتور أشرف قاسم مقرر اللجنة العلمية، رئيس المركز العلمى، الدكتور محمود عفيفي عضو اللجنة العلمية، والدكتور محمد عفيفي سيف مقرر لجنة التكنولوجيا.
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