أقرأ أيضا ..
واحتفلت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بليلة ترانيم عيد الميلاد المجيد على أضواء الشموع بمقر الكنيسة بالزمالك مع إتباع إجراءات احترازية تجنبا لوباء كورونا.
وقال الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية إن أهم ما يميز عيد الميلاد هي ترانيم الميلاد، مضيفا: في كل مكان نذهب إليه نسمع ترانيم الميلاد ، في منزلنا في الكنائس وحتى في المتاجر.
وأضاف أن واحدة من هذه الترانيم الجميلة هي ترنيمة قديمة جدا، رنمت قبل أشهر قليلة من ولادة المسيح و هذا يعني أنها ترنيمة عمرها أكثر من 2000 عام، مضيفا: كانت العذراء مريم ، والدة المسيح ، هي التي رنمت هذه الترنيمة. خرجت من فمها بشكل عفوي. حدث هذا بينما كانت مريم تزور إلبصابات قريبتها. رنمت مريم: تعظم نفسي الرب وتفرح روحي بالله مخلصي.لوقا 1: 46-47 .
وتابع المطران: قد نسأل كيف تفرح مريم وهي حامل وهي عذراء؟ إنها فضيحة مخزية في نظر المجتمع، ونعلم جميعًا أنه كان أمرًا مرعبًا بالنسبة لمريم عندما ظهر لها الملاك، وأعلن أنها ستحمل بالروح القدس وستلد طفلًا يُدعى يسوع لأنه سيخلص شعبه. وقال لها الملاك إن هذا الطفل يكون عظيما وابن العلي يدعى. ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه.لوقا 1:32 وهو يملك على بيت يعقوب إلى الأبد ، وملكه لا نهاية. لوقا 1:33، ثم قالت مريم للملاك، "كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلًا؟" فاجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. لذلك ايضا القدوس المولود منه يدعى ابن الله.لوقا 1: 34- 35
وأضاف حنا: إذا كنت مكان مريم ، فسأقول للملاك: من فضلك اذهب وأخبر القرية. قل لهم إن الله هو من فعل ذلك بي. وإلا فقد يظن الناس أنني زانية ومع ذلك ، لم تقل مريم هذا. بدلا من ذلك قالت ،"أنا امة الرب! فليكن لي حسب قولك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداس عيد الميلاد المجيد الخميس المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.