عاجل | صفحة أحمد شوبير تتعرض للاختراق

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، مقدم البرامج الرياضية، ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق عن اختراق حدث لصفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه منذ قليل: " حال السوشيال .. الهاكرز وان سجل الا انه دائماً تسلل .. الحمد لله تم استرداد الصفحة .. شكرا للجميع".

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وكان قد أكد أحمد شوبير صباح اليوم، على أن منتخب مصر للشباب لم يتعرض للظلم، فيما يخص اعتباره منسحبا من بطولة شمال أفريقيا.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" صباح اليوم: "نحن دائما نتعامل بشكل عاطفي، والكثير منا هاجم الاتحاد التونسي لكرة القدم، واتهمناه بالتعنت ضد المنتخب المصري، وأنا أول من انتقد، لكننا لم نتعرض للظلم، نحن ظلمنا أنفسنا".

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