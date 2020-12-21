عاجل | صفحة أحمد شوبير تتعرض للاختراق

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، مقدم البرامج الرياضية، ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق عن اختراق حدث لصفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكتب أحمد شوبير عبر حسابه منذ قليل: " حال السوشيال .. الهاكرز وان سجل الا انه دائماً تسلل .. الحمد لله تم استرداد الصفحة .. شكرا للجميع".
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وكان قد أكد أحمد شوبير صباح اليوم، على أن منتخب مصر للشباب لم يتعرض للظلم، فيما يخص اعتباره منسحبا من بطولة شمال أفريقيا.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" صباح اليوم: "نحن دائما نتعامل بشكل عاطفي، والكثير منا هاجم الاتحاد التونسي لكرة القدم، واتهمناه بالتعنت ضد المنتخب المصري، وأنا أول من انتقد، لكننا لم نتعرض للظلم، نحن ظلمنا أنفسنا".
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وتابع: "المسحة التي تمت لبعثة المنتخب في مطار القاهرة، أثبتت إصابة 17 لاعب من المنتخب بفيروس كورونا، مما يعني أننا بالفعل لم نتعرض للظلم، وأنه طبقا للوائح لم يكن في مقدورنا اللعب بمباراتي ليبيا وتونس".
وأكمل: "ما حدث قد حدث، ولا يمكن تغييره، ولكن يجب أن نتعلم مما حدث، ووجود رئيس البعثة من عدمه، لم يكن ليمنع وصول الكورونا إلى المنتخب".
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