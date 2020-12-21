أسعار باقات حكاية من اتصالات مصر وأكواد الاشتراك.. تعرف عليها

ينشر دوت الخليج أسعار باقات حكاية من اتصالات مصر وأكواد الاشتراك فهى من أفضل عروض باقات اتصالات مصر التى تقدمها الشركة لدعم عملائها بأسعار مناسبة لمختلف فئات المجتمع وميجاباتيس متعددة.

تفاصيل باقة حكاية من اتصالات

إليكم كافة تفاصيل باقة حكاية من اتصالات وأكواد الاشتراك على النحو التالي:

- كود باقة حكاية 1200 دقيقة من اتصالات الشهرية



باقة حكاية 49 جنيه، بها 1200 دقيقة لأرقام اتصالات، كما تعطي لك الباقة 60 دقيقة لأي شبكة آخري، اما عن خدمةالانترنت فتعطيك الباقة 1.25 جيجابايت انترنت .

للمعلومات عن استهلاك الباقة كلم #838* ، وهي مكالمة مجانية . تجديد باقة اتصالات من خلال #807* .

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- كود باقة حكاية 850 ميكس الشهرية من اتصالات



تبلغ قيمة الاشتراك الشهري لباقة حكاية ميكس 35 هو 35 جنيه بدون الضريبة المضافة و تكون 50 جنية عند إضافة القيمة المضافة، تعطيك الباقة 850 ميكس من الباقة ،كما تحصل على 200 ميجابايت انترنت واتساب وتتم المحاسبة بنظام الميكسات.

كود الاشتراك في الباقة من خلال *689#.

- كود نظام حكاية 2500 دقيقة من اتصالات



سعر باقة نظام حكاية فاتورة 99 جنيه يبلغ 135 جنيه شامل الضرائب، تعطي لك الباقة 2500 دقيقة لاتصالات و 400 دقيقة للشبكات الاخرى و 4 جيجا بايت للموبايل انترنت، كما يمكنك استبدال دقائق اتصالات للشبكات الاخرى بعد الاشتراك فيها.

كود الاشتراك في نظام حكاية الفاتورة من خلال*850#.

- كود باقة حكاية 5 جنيه الإضافية من اتصالات



توفر 60 ميكس ، والاشتراك في الباقة من خلال الكود التالي *626#.

- باقة حكاية 7.5 جنيه الإضافية من اتصالات

تعطي لك الباقة 120 ميكس، ويمكنك الاشتراك من خلال الكود التالي *626#.

- باقة حكاية 15 جنيه الإضافية من اتصالات



تقدم 300 ميكس،ويمكنك الاشتراك من خلال الكود التالي *626#.

