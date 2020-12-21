النادي الأهلي يجري مسحة طبية في النيجر "صور"

ويتواجه الأهلي مع فريق سينوديب، في مستهل مشواره الأفريقي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.
وتقام المباراة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 ديسمبر الجاري، على ملعب جينرال سييني بالنيجر.
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