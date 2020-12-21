التأمين الصحى الشامل يسجل 3.4 مليون مواطن فى 5 محافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظات، أن إجمالى الذين سجلوا بالمنظومة الجديدة فى محافظات المرحلة الأولى (بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان)، بلغ 3 ملايين و414 ألفا و838 مواطنا حتى الآن.





وأفادت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل، فى بيان اليوم الإثنين، بأنه تم تسجيل 654 ألفا و776 مواطنا فى بورسعيد، و800 ألف مواطن بالأقصر، و939 ألفا و301 مواطن فى الإسماعيلية، و84 ألفا و567 مواطنا فى جونب سيناء، و753 ألفا و229 مواطنا بأسوان، بالإضافة إلى 182 ألفا و965 مواطنا فى السويس.

وحددت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، الأوراق المطلوبة للتسجيل والاشتراك بها داخل المحافظات، ومن ثَّم الانتفاع بالخدمات والرعاية الصحية وفق أحدث المعايير العالمية والتى تكفلها المنظومة للمنتفعين بها، مشيرة إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل تشمل بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد المميكنة، أما بالنسبة للأطفال تستخدم شهادات الميلاد فقط.

وأشارت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظات، إلى أن التسجيل متاح فى المراكز والوحدات الصحية الجارى تجهيزها والمقرر انضمامها للعمل ضمن المنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، الأقصر)

وأوضحت أن إجراءات التسجيل بالمنظومة الجديدة تبدأ من خلال ذهاب الأسرة إلى المركز أو الوحدة الصحية التابعة لها الأسرة أو الأقرب لمحل السكن لتسجيل البيانات، على أن يكون متوافرًا لدى أفراد الأسرة بطاقات الرقم القومى لكل الأسرة، وشهادات الميلاد للأطفال أو صورة منها، وبعد تسجيل البيانات سيتم فتح ملف عائلى للأسرة، على أن يتم بعد ذلك إجراء الفحص الطبى الشامل أو تحديد الموعد المناسب لإجرائه، للاطمئنان على كل أفراد الأسرة، ومن ثم الانتفاع بالخدمات الصحية للمنظومة من خلال هذا الملف العائلى للأسرة.

ووجهت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، دعوتها إلى كل أفراد وفئات المجتمع بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالتوجه إلى المراكز والوحدات الصحية التابعين لها أو الأقرب لمحل سكنهم للتسجيل بالمنظومة ومن ثَّم الانتفاع بالخدمات والرعاية الصحية التى تكفلها لهم فور بدء تشغيلها.

وأكدت أن نظام التأمين الصحى الشامل الجديد نظام تكافلى اجتماعى يضمن العلاج لكل المصريين، ويقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل فيه الدولة بغيرالقادرين، كما يسهم النظام فى تقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.