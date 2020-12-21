إنفوجراف.. إجراءات التعليم الجديدة لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير التربية والتعليم، فى بيان أن الوزارة شددت على مديرى المديريات التعليمية بالمحافظات، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الواجبة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين خلال العملية التعليمية، بما يشمل إجراءات التباعد الاجتماعى بين الطلاب فى الطابور المدرسى والفصول، وتوزيع كثافة الفصول على الفراغات المتوفرة بالمدرسة، فى ظل ما تم الإعلان عنه من توزيع الحضور الفعلى للصفوف الدراسية على مدار أيام الأسبوع لتقليل عدد الطلاب المتواجدين داخل المبنى المدرسى خلال اليوم الدراسى.

وفى ظل التطورات المتابعة لانتشار فيروس كورونا، وحرصا على سلامة الطلاب والمعلمين، أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات جديدة للوقاية من الإصابة بالفيروس فى كل المنشآت التعليمية على النحو التالى:

- اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا فى كل المنشآت التعليمية.

- تنفيذ التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان حول ظهور أى حالات إيجابية لفيروس كورونا.

- عدم السماح بالعودة للمصابين سواء كانوا طلاب أو معلمين أو عاملين إلا بعد تقديم ما يفيد شفاءهم، مع ضرورة إبلاغ الإدارة التعليمية بكافة البيانات الخاصة بالمصابين "طلاب أو معلمين أو عاملين لإخطار الوزارة بها.

كما أصدرت الوزارة الكتاب الدورى رقم "9" بتاريخ 20 ديسمبر2020، حول نظام التقييم والدراسة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى 2020- 2021.

ونص الكتاب الدورى على: "حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعى، بداية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الثانوى، ولكى يتمكنوا من مواصلة عملية التعلم فى الفترة المتبقية من الفصل الدراسى الأول باستخدام مصادر متنوعة للتعلم الذاتى والتى منها "قناة مدرستنا 1، وقناة مدرستنا 2، وبنك المعرفة، ومنصة ذاكر، ومنصة إدارة التعليم للمرحلة الثانوية، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر، وغيرها من الوسائل الرقمية".

وزير التربية والتعليم

وتضمن الكتاب الدورى عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب "لمن يرغب فى ذلك" مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.

وتضمن الكتاب أنه على المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة قناة مدرستنا "1"، وطلاب المرحلة الثانوية لمتابعة قناة مدرستنا "2" وإعلامهم بمواعيد بث القنوات التعليمية لمتابعة مراجعة المناهج الخاصة بهم، بالإضافة إلى مساعدتهم فى الدخول على المنصات الرقمية الخاصة بهم.

- استمرار الدراسة لمدة 3 أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدء من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول، ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعى بين الصفوف.

- يكون تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى، وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.

- إتاحة دليل المعلم للصفوف من "KG1 وحتى الصف الثالث الابتدائى" على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به أولياء الأمور الراغبين فى مساعدة أبنائهم الراغبين فى البقاء بالمنزل.

جدير بالذكر أن الصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائى، لا يتم إجراء امتحانات بها وإنما تتم باستخدام نظام التقييم بناء على قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام الأداء المتدرج.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه لا إلغاء لأى أجزاء من المناهج أو الامتحانات.