899 مليون جنيه قيمة 141 ألف طلب تصالح مخالفات البناء فى الغربية

جدة - نرمين السيد - وأوضح رحمى، فى تصريح اليوم الإثنين، أن المحافظة مستمرة فى استقبال طلبات التصالح بجميع المراكز التكنولوجية حتى نهاية العام الجارى، فضلاً عن فتح جميع الوحدات المحلية لتلقى طلبات التصالح، بالإضافة إلى تخصيص مدرستين فى كل مركز ومدينة وحى لتلقى الطلبات بإجمالى 24 مدرسة، والتنسيق مع البنوك لتقديم قروض، والإعلان عن جميع الإرشادات فى كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.

وأشار إلى أن المحافظة خفضت أسعار التصالح مرتين فى جميع المستويات و3 مرات فى المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65%، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح فى القرى بـ50 جنيهًا فى جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يتم استلام كل طلبات التصالح من المواطنين وإعطاء فترة لاستكمال المستندات المطلوبة خلال شهرين.