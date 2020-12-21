محافظ القاهرة: مراجعة كل قرارات العقارات الآيلة للسقوط وتنفيذ إزالاتها

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد محافظ القاهرة أن المراكز التكنولوجية بالأحياء مستمرة فى تلقى طلبات التصالح حتى نهاية ديسمبر تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، مطالبًا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح إذ تعد هذه المهلة الأخيرة قبل تطبيق القانون على المخالفين الذين لم يقوموا بإجراءات التصالح.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدا كبيرا لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.
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