خلال كلمته في افتتاح الدورة التدريبية المشتركة لنخبة متميزة من الأئمة السودانيين وزملائهم المصريين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين أكد سعادة السفير / محمد إلياس محمد سفير دول السودان بجمهورية مصر العربية اننا نؤسس لشراكة استراتيجية بين البلدين , وأن العلاقة السودانية المصرية فريدة في نوعها لا تشبهها علاقة أخرى , وهي علاقة ذات خصائص قوية ومتميزة , كما أن أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ذات آفاق واسعة , والبلدان الشقيقان قادران على بناء كتلة لا شبيه لها تسهم في تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار للبلدين الشقيقين , كما أكد على وجود اتساق كبير بين البلدين .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير السوداني بالقاهرة : العلاقة بين البلدين فريدة في نوعها لاتشبهها علاقة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.