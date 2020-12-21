سعفان يرأس اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية

ترأس محمد سعفان وزير القوي العاملة ، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة ، بحضور الجهات المعنية، مؤكداً ضرورة وضع رؤية جديدة لعمل المركز والأنشطة التي يقوم بها في المرحلة المقبلة ، بأن يكون جهة اعتماد جودة المنشآت من حيث البنية الخاصة بالسلامة والتأكد من تواجدها ، إلى جانب دوره كجهة بحث ودراسات في مجال السلامة والصحة المهنية، مع اقتراح تكليف خبراء من الكليات المختلفة تقوم بهذه المهمة حسب معايير وأوضاع معينة .

واستعرض الاجتماع الأنشطة التي قام بها المركز في السنوات الأربع الأخيرة ، وأقسامه ودور كل قسم والخدمات الميدانية التى يقدمها، وكذا عرض الهيكل التنظيمي للمركز .

وأشار الوزير أن عملية التدريب منوطة لجهتين أساسيتين أحدهما وزارة القوى العاملة والأخرى هى المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، وما ترخص به الوزارة لأى جهة أخري خاصة كانت أو عامة ، لتدريب لجان السلامة والصحة المهنية في الشركات والمصانع على كل ما يحتاجونه في هذا المجال .

كما وافق الوزير وأعضاء المجلس على عمل دورات تدريبية مسائية للعاملين بالشركات ، بناء على طلب رؤساء مجلس إدارة تلك الشركات ، لضمان انتظام العملية الإنتاجية دون توقف ، أو تعطيل ناتج عن تلك الدورات ، مع عمل دورات تدريبية للعاملين بالمنشآت الكبيرة في مكان العمل بانتقال فريق العمل لهم .