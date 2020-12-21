في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة والكنيسة المصرية، للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، عقدت أسقفية الكنيسة المصرية بمحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر، دورات تدريبية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في الفترة من 11 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 2020 بالمحافظات الأربع.
من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن خالص شكرها لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لما تقوم به الكنيسة المصرية من جهد في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة والكنيسة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في عدد من المحافظات المصدرة للظاهرة، من خلال تقديم برامج تدريبية تستهدف التوعية بمخاطر الظاهرة، وتسليط الضوء على فرص العمل التي توفرها المشاريع القومية في الفترة الحالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عقد دورات تدريبية لـ60 مدربًا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في عدد... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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