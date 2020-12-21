البابا تواضروس يستقبل وفدا من طلبة كلية القادة والأركان

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح اليوم وفداً من طلبة كلية القادة والأركان من دول متعددة (جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية السودان، الإمارات العربية المتحدة، تنزانيا، لبنان، العراق). وألقى قداسته كلمه ترحيب وأجاب على أسئلتهم.

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