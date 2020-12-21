انجاز جديد.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا لعام 2020

اكتسح الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي استفتاء صحيفة "ديلي ميرور" وتوج بجائزة أفضل لاعب فى عام 2020 داخل إنجلترا بتصويت الجماهير بعد حصوله على 85 ألف صوت، متفوقاً على جالك جريليش مهاجم أستون فيلا، وماركوس راشفورد نجم فريق مانشستر يونايتد.
الجدير بالذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفاً، كما استطاع أن يحافظ للعام الرابع على التوالى على صدارته لهدافي الريدز فى كل البطولات، متفوقاً على زميليه ساديو ماني وفيرمينو.
وبدأ محمد صلاح موسم التتويجات بجائزة الجمهور والمتوقع أن تحشد همم النجم المصري لمزيد من الألقاب خاصة وأنه يقدم موسم ممتاز مع فريقه الباحث عن التتويج للمرة الثانية بالدوري الإنجليزي.
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