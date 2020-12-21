وتوقعت المصادر أن تعلق الحكومة الطيران مع بريطانيا مؤقتا لعدم تسلل وانتشار السلالة الجديدة في مصر .
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وأشارت المصادر إلى أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، وعدم التجمعات في الأفراح في القاعات المغلقة، وغلق مراكز الدروس الخصوصية، وعدم اقامة حفلات في رأس السنة تحسبا لوجود تجمعات.
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وأكدت المصادر انه في حالة التزام المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في المواصلات العامة وأماكن العمل والتجمعات سيتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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