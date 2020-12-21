نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغربية تطلق أسماء شهداء الأطباء على مدارسها تكريماً لهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إطلاق اسم الدكتور رامى كريم، شهيد الجيش الأبيض على مدرسة كفر سليمان الابتدائية، والدكتور ضياء العطفى، على مدرسة كتامة الابتدائية التابعتين لإدارة بسيون التعليمية.

جاء ذلك استجابة للطلب الذى تقدمت به نقابة الأطباء الفرعية بالغربية لإطلاق أسماء شهداء الأطباء على مدارس مدينة بسيون تخليدًا وتكريمًا لمن قدموا حياتهم فداءً للوطن ولدورهم فى مجابهة فيروس كورونا المستجد.