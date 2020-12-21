"الانتقام".. سيدة تذبح نجل صديقتها انتقاما منها

جريمة مروعة هزت مركز المنيا صباح اليوم الإثنين، بعد عثور ربة منزل - 28 سنه- ومقيمة بعزبة بدائرة المركز على جثة نجلها 5 سنين بقطعة أرض زراعية مجاورة لمحل إقامتها، دون وجود أي إصابات ظاهرية.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنيا، إلى أن تحديد مرتكبي الواقعة ربة منزل 22 سنة، ووالدتها ربة منزل50 سنه، مقيمتان بذات العزبة محل إقامة المجني عليه.

اعترافات المتهمين



قننت رجال المباحث إجراءات البحث، وتم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وتم ضبطهما، وتوصلت لتحريات أقرا بها واعترفتا تفصيليا بارتكابهما الواقعة وقررت المتهمة الأولى بارتباطها بصلة قرابة بوالدة الطفل المجني عليه ووجود خلافات سابقة بينهم لقيامها بالاستيلاء منها على مبلغ مالي أثناء تواجدهما بسوق القرية وقيام الأخيرة بتفتيشها واستخراج المبلغ من بين طيات ملابسها والتشهير بها أمام أهالي القرية فعقدت العزم على الانتقام منها وقتل نجلها.

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أضافت المتهمة المذكورة بقيامها بالاشتراك مع والدتها باستدراج الطفل المجني عليه إلى عشة بقطعة الأرض محل العثور على جثته وقامتا بمحاولة خنقه باستخدام قطعة من القماش "إيشارب حريمي" إلا أنه قام بالصراخ فقامتا بكتم أنفاسه