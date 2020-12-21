شيماء رشيد : مصر حققت تقدما كبيرا في مكافحة المواد المخدرة



أكدت الكاتبة الصحفية شيماء رشيد، ان مصر حققت تقدمًا كبيرًا، على صعيد مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، مرجعًة ذلك إلى تكامل الجهود المبذولة من جانب الجهات الوطنية المعنية بالتصدي لهذا الخطر.

واضافت رشيد خلال المؤتمر الدولي التي نظمتها جميعة فرسان السلام بالاردن برئاسة الدكتور أمين ابوحجلة عن دور الإعلام والفن في نشر ثقافة السلم المجتمعي والحد من انتشار آفة المخدرات عبر موقع "زووم ": مصر تؤكد دوماً أن مواجهة مشكلة المخدرات تحتاج لتضافر جهود المجتمع الدولى في ضوء تفاقم جرائم تهريب المخدرات والإتجار غير المشروع بها، ولقد تزايدت التحديات ذات الصلة بإتساع السوق العالمى للإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، لاسيما مع اتخاذ عصابات إجرامية محكمة التنظيم من بعض الدول غير المستقرة أمنياً- ومنها بعض دول الجوار- ملاذاً آمناً وبيئة خصبة لعمليات زراعة وإنتاج وتصنيع المواد المخدرة وتهريبها إلى دول المنطقة.