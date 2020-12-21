القابضة للمطارات: استقبال حضارى لمنتخبات ومشجعى كأس العالم لكرة اليد 2021

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إنه فى ضوء استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد والمقرر إقامتها فى الفترة من 13 إلى 31 يناير من العام المقبل 2021 وبمشاركة 32 منتخبا، وفى ضوء توجيهات الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، فإنه جار وضع تجهيزات خاصة بمطار القاهرة لاستقبال المنتخبات المشاركة بالبطولة ومشجعى تلك المنتخبات بالشكل الحضارى الذى يليق بمكانة مصر السياحية والتاريخية وإستحقاقها لتنظيم البطولة





وأكد محروس أن التجهيزات تهدف إلى سرعة إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة مع الإلتزام بالإجراءات الصحية المتبعة، خصوصا وأن مطار القاهرة كان قد تم تجهيزه فى وقت سابق بـ46 كاميرا حرارية لقياس درجة حرارة الركاب والكشف عن أى حالات إصابة مشتبه بها، مما يساعد فى تسهيل مهمة أطباء الحجر الصحى بالمطار.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه تم إخطار قطاع العمليات بمطار القاهرة لأجل الاستعداد لاستقبال الرحلات الجوية ذات الصلة بالبطولة وبما يضمن انسيابية الحركة الجوية بمطار القاهرة وبما لا يؤثر على جداول التشغيل الأخرى لباقى الرحلات.



كما أنه جار تشكيل فرق من العلاقات العامة لإستقبال وتوديع ضيوف البطولة ولتقديم أى تسهيلات أو استفسارات، مع وضع لافتات بشعار البطولة بأنحاء متفرقة بالمطار، وبما يرسخ الانطباعات الحضارية عن مصر من خلال مطار القاهرة الذى يعد البوابة الأولى أمام الضيوف من مختلف أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن تلك هى المرة الثانية التى تنظم فيها مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد وهى المرة الأولى منذ 2015 التى يتم فيها تنظيم البطولة خارج أوروبا، ولأول مرة بمشاركة 32 منتخبا بدلا من 24 منتخبا فى آخر نسخة من البطولة، كما أنها اول بطولة دولية تقام منذ تفشى جائحة كورونا.