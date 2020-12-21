فيديوجراف.. «التضامن» تحارب الإدمان

جدة - نرمين السيد - يسعى صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى لمساعدة الناس على تبنى نهج كامل للحياة يعينهم على مقاومة تعاطى المخدرات من خلال تنفيذ برامج قائمة على بناء قدرة الشباب أو المعرضون للخطر وتمكينهم من اتخاذ قرارات إيجابية حول صحتهم.





ويتم تنفيذ حملات توعية وتثقيف مخططة بعناية لاستهداف الأفراد فى دائرة الأكثر احتمالية للوقوع فى براثن الإدمان. والفيديوجراف التالى يوضح جهود وزارة التضامن لمحاربة الإدمان والحفاظ على الشباب الذين يمثلون ثروة مصر الحقيقية ومستقبلها الواعد. وتعتمد البرامج الوقائية الموجهة للنشء والشباب على أدلة علمية تتبنى مكون المهارات الحياتية كآلية لتنمية قدراتهم على مناهضة مشكلة تعاطى وإدمان المخدرات، وتطبيق هذه الأدلة على نطاق واسع فى المؤسسات التعليمية والشبابية من الكوادر التطوعية الشابة، مع تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة مكونا توعويا مناهضا لهذه المشكلة.

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