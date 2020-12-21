وزير الإسكان يتابع مشروعات الشريط النهرى السياحى بأسوان الجديدة

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأشرف عطية محافظ أسوان، مشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، يرافقهم قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال جولة نيلية، وجولة داخل المشروع.





وتجول وزير الإسكان ومحافظ أسوان ومرافقوهم، بمشروع الممشى النيلى، إذ وجه الوزير بالاهتمام بأعمال الإضاءة والتشجير، وأعمال تنسيق الموقع العام، شاملة تهذيب وتدبيش وإنارة الخلفية الجبلية للممشى.

وأوضح وزير الإسكان أنه جار تنفيذ مشروع الممشى النيلى، يتكون من الجزء الشمالى بطول 1800 متر، والجزء الجنوبى بطول 4200 متر، ويشتمل على محال، ومطاعم، ومرسى نهرى، ومشايات، ومقاعد للمواطنين، وبلغت نسبة التنفيذ ببعض مناطق الممشى، 97%، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس المقبل، وجار الإعداد للبدء فى تنفيذ منطقة المارينا -إحدى مناطق الممشى- بطول 1850 مترًا، وبها عدد من الشاليهات.

وتفقد الجزار وعطية مشروع المسرح المكشوف الجارى تنفيذه ضمن مشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، ويُقام على مساحة 5.5 فدان، ويتسع لـ3 آلاف متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل، ويتصل بالحديقة الشاطئية عن طريق كوبرى مشاة، وبلغت نسبة تنفيذ المسرح 30%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية مارس المقبل.

كما تفقد وزير الإسكان ومحافظ أسوان ومرافقوهم، الفيلات التى تم الانتهاء من تنفيذها، بالشريط النهرى السياحى، بمدينة أسوان الجديدة، وتم استلامها ابتدائيا، ويبلغ عددها 66 فيلا، بجانب تفقد الفيلات الجارى تنفيذها، والبالغ عددها 84 فيلا، موزعة على موقعين، وبلغت نسبة التنفيذ بأحد المواقع 65%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو المقبل.